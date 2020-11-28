Дзюба выйдет на матч с «Арсеналом» с капитанской повязкой

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Тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит» определились с составами на матч 16-го тура чемпионата России.

Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба выйдет на встречу с капитанской повязкой.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» пройдет в Туле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.

Ранее Дзюба заявил о необходимости извиниться перед фанатами за игру с римским «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.