Сын Марадоны трогательно попрощался с отцом

Cын бывшего футболиста Диего Армандо Марадоны Диего Марадона — младший трогательно попрощался с отцом.

Марадона-младший посвятил отцу пост в Instagram, где обратился к легендарному футболисту. Отдельно он подчеркнул, что его дети никогда не забудут своего дедушку и всегда будут помнить и чтить его память.

«Ты не представляешь, как я был с тобой счастлив. Я чувствовал себя непобедимым, когда ты был рядом. И ты не представляешь, как я буду скучать по твоим объятиям, папа. Буду скучать по тем временам, когда мы сидели вместе и смотрели игру нашего любимого «Наполи», — написал он.

О смерти экс-футболиста стало известно 25 ноября. Он скончался в 60 лет, незадолго до этого перенеся операцию. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что сфотографировавшийся с телом Марадоны сотрудник похоронного бюро уволен.