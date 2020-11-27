СБР хочет добиться досрочного повторного теста на COVID-19 для Бабикова

Союз биатлонистов России (СБР) хочет добиться досрочного повторного теста на COVID-19 для Антона Бабикова, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал главный тренер сборной России Валерий Польховский. Бабиков, о заболевании которого стало известно 26 ноября, и Евгений Гараничев, вместе с которым он жил, вынуждены будут пропустить первый этап Кубка мира в финском Контиолахти.

«Согласно финскому законодательству, тест он теперь должен сдать только 1 декабря. Если он окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения, который пока изолирован по 5 декабря», — заявил Польховский.

Ранее сообщалось, что Бабиков и Гараничев пропустят первый этап Кубка мира по биатлону.