Игрок «Тоттенхэма» забил мяч с 50 метров
Карен Саркисян
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Английский «Тоттенхэм» обыграл болгарский «Лудогорец» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч проходил в Лондоне и завершился со счетом 4:0.
Игрок «Тоттенхэма» Гарри Уинкс на 63-й минуте игры забил эффектный мяч дальним ударом с 50 метров.
Видео мяча можно посмотреть на официальной странице «Матч ТВ» в Twitter.
Лига Европы. 4-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 4:0
Голы: 1:0 — Мораис, 16; 2:0 — Мораис, 34; 3:0 — Уинкс, 63; 4:0 — Моура, 73.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец» в матче Лиги Европы благодаря дублю Мораиса.
УИИИИИИИИИИИИИИИнкс ��— Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2020
Примерно с таким звуком залетал мяч за шиворот киперу «Лудогорца» pic.twitter.com/fcjIuZlGKB