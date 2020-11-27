Спутница Федуна может войти в руководство «Спартака»

Спутница Леонида Федуна Зарема Салихова может войти в руководство московского «Спартака», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, существует вероятность, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть клуб, а Зарема Салихова получит официальную должность.

Напомним, что «Спартак» после 15 туров Российской премьер-лиги набрал 29 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА с 32-я очками.

Ранее сообщалось, что матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.