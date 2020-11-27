Канделаки поделилась мнением об игре ЦСКА в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале поделилась мнением об игре ЦСКА.

По словам продюсера, единственное хорошее впечатление – бодрое движение команды, а в остальном — вселенская грусть.

Канделаки отмечает, что Федор Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблера без ворот, а все остальные забить мяч за тайм в большинстве не смогли.

«Отдельно надо сказать про последние 10 минут. Вал неточных, вальяжных передач. Неоптимистичные 0:0», — написала она.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.