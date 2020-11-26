Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 играх группового этапа еврокубков

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, российские клубы не одержали ни одной победы в 16 играх группового этапа европейских кубков этого сезона.

В следующем туре Лиги Европы ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.