Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 играх группового этапа еврокубков
Карен Саркисян
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ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, российские клубы не одержали ни одной победы в 16 играх группового этапа европейских кубков этого сезона.
В следующем туре Лиги Европы ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.