Карен Хачанов сдал положительный тест на коронавирус

Российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram сообщил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

По словам теннисиста, он прилетел в Дубай, начал предсезонную подготовку и вместе с женой и сыном сдал положительный тест. Хачанов отмечает, что семья ушла на самоизоляцию и надеется на скорейшее выздоровление.

«Желаю всем здоровья и добра! Заботьтесь о себе и своих близких!» — написал он.

Карен Хачанов — победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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