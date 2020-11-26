ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейеноорд» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с роттердамским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 0:0. На 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий гостей Николай Йоргенсен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров ЦСКА с тремя очками занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) располагается на второй строчке.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг», а «Фейеноорд» дома сыграет с хорватским «Динамо».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.

Футбол. Лига Европы. Группа K. 4-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — 0:0

Удаления: нет — Йоргенсен, 48.