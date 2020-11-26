Фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес Черчесова

Фанаты московского ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против роттердамского «Фейеноорда», сообщает Sport24.

В частности, фанаты называли наставника национальной команды «усатой свиньей».

Встреча между ЦСКА и «Фейеноордом» проходит в столице России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Черчесов сказал, что для него лучше «бездарный» Антон Заболотный, который приносит больше пользы, чем «талантливый Федор Чалов, который ничего не делает». В армейском клубе обвинили специалиста в оскорбительном поведении.

Ранее сообщалось, что заявление ЦСКА с критикой Черчесова писал президент красно-синих Евгений Гинер.