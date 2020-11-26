Марадона попросил в завещании забальзамировать его тело

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело, сообщает TyC Sports.

По информации телеканала, бывший футболист написал родственникам письмо, в котором попросил, чтобы его тело было сохранено в «течение многих лет».

Отмечается, что в ближайшее время просьба будет доставлена членам семьи экс-спортсмена.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Церемония прощания с аргентинцем проходит в Буэнос-Айресе в президентском дворце.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что власти Аргентины продлили прощание с Марадоной из-за беспорядков.