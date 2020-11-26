Экс-тренер сборной Аргентины госпитализирован после смерти Марадоны

Бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья был доставлен в одну из больниц Буэнос-Айреса после смерти чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны, сообщает ESPN.

По информации издания, 66-летний специалист пройдет ряд обследований. Как заявили в семье экс-наставника национальной команды, Сабелья был сильно потрясен смертью Марадоны.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. В настоящее время в Буэнос-Айресе в президентском дворце проходит церемония прощания с аргентинцем.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес простился с Марадоной.