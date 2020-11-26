На церемонии прощания с Марадоной фанаты устроили потасовку с полицией

В эти минуты в Буэнос-Айресе продолжается церемония прощания с экс-игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.

Напомним, футболист умер 25 ноября.

Возле президентского дворца, где происходит церемония прощания с футболистом, тысячи фанатов образовали огромную очередь. В некоторых ее участках начались столкновения с правоохранителями. Болельщики пытались убрать ограждения, что спровоцировало полицейских на применение силы.



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