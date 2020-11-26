Стала известна предварительная причина смерти Марадоны
Андрей Черников
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Предварительной причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких, передает Infobae.com.
«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких», — говорится в медицинском отчете после вскрытия.
Напомним, Марадона умер 25 ноября.
Ранее Златан Ибрагимович назвал Марадону бессмертным.