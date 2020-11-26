Игрок «Спартака» Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Максим Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — говорится в сообщении.
Напомним, форвард восстанавливается от травмы крестообразных связок.
Ранее Леонид Федун высказался о возможности не отпускать игроков «Спартака» в сборную России.
Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Мы ждали, Макс! ❤️ pic.twitter.com/RL5O7B8RhD