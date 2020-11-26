Игрок «Спартака» Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе

Игрок московского «Спартака» Максим Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — говорится в сообщении.

Напомним, форвард восстанавливается от травмы крестообразных связок.



Ранее Леонид Федун высказался о возможности не отпускать игроков «Спартака» в сборную России.