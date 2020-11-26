Игрок «Локомотива» Куликов поделился эмоциями от игры с «Атлетико»

Игрок московского «Локомотива» Даниил Куликов поделился эмоциями от игры Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Не могу сказать, что это ничья с признаком победы. Мы ехали сюда, чтобы выиграть. Но ничья — положительный результат. Мы движемся дальше, появляются шансы выйти из группы со второго места», — сказал Куликов в эфире «Матч ТВ».



Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».