Экс-футболиста сборной Англии обвинили в неуважении к смерти Марадоны

Бывший футболист сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер подвергся критике из-за слов соболезнования в связи со смертью чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны.

Легендарный футболист умер 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

«В Аргентине сообщили о смерти Марадоны. Это лучший игрок моего поколения, да и, возможно, во всей истории футбола. Надеюсь, что после непростой, но яркой жизни Диего обретет покой в руках бога», — написал экс-футболист в Twitter.

Испанский журналист Эдуардо Монсанто обвинил Линекера в неуважении к аргентинцу и назвал англичанина подонком. Также бывшего футболиста раскритиковали другие пользователи соцсети.

Вероятно, подписчики усмотрели в словах Линекера черный юмор, так как выражение «рука бога» является отсылкой к голу Марадоны в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Тогда аргентинец отправил мяч в сетку ворот рукой, а его национальная команда одержала победу со счетом 2:1. Линекер также принимал участие в матче.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на смерть Марадоны.