Матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах — «Шахтер» и «Олимпиакос» — «Манчестер Сити» начались с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.

Легенда футбола скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что в Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны.