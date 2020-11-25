В ЦСКА резко отреагировали на высказывания Черчесова

Московский ЦСКА раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте армейцев, говорится, что высказывания наставника национальной команды в эфире «Матч ТВ» удивили руководство красно-синих. В частности, Черчесов сказал, что для него лучше «бездарный» Антон Заболотный, который приносит больше пользы, чем «талантливый Федор Чалов, который ничего не делает».

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ЦСКА отметила, что Черчесов не первый раз позволяет себе подобные высказывания.

«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», — говорится в тексте.

В армейском клубе добавили, что взгляды Черчесова сильно разнятся со взглядами футбольной общественности.

Ранее блогер Василий Уткин прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России.