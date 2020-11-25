ФИФА объявила список номинантов на приз за лучший мяч года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на приз за лучший мяч года.

Список номинантов: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Каролин Вейра («Манчестер Сити»), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»), Леонель Киньонес «Макара», Златко Юнузович («Ред Булл Зальцбург»), Софи Ингл («Челси»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Ширли Круз (сборная Коста-Рики), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунс»), Джордан Флорес («Дандолк»), Луис Суарес («Барселона»).

Видео мячей можно посмотреть на официальной странице ФИФА в Instagtam.

Церемония состоится 17 декабря в онлайн-формате.

Голосование начнется 25 ноября и закончится 9 декабря.

Напомним, что в 2019 году лучшим футболистом мира был признан капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА.