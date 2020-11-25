Уткин прокомментировал скандальное интервью с Черчесовым

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Напомним, что сборная России проиграла в Лиге наций национальной команде Сербии (0:5), не смогла выйти в Лигу A и опустилась в третью корзину при жеребьевке квалификационного раунда чемпионата мира – 2022.

«Когда Черчесов установку дает или теорию ведет, как команде его удается понимать? Недоумеваю. Мне ничего не понятно в потоке этой речи», — написал он.

Ранее Губерниев высказался о неудачах российских клубов в Лиге чемпионов.