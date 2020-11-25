Уткин прокомментировал скандальное интервью с Черчесовым
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Напомним, что сборная России проиграла в Лиге наций национальной команде Сербии (0:5), не смогла выйти в Лигу A и опустилась в третью корзину при жеребьевке квалификационного раунда чемпионата мира – 2022.
«Когда Черчесов установку дает или теорию ведет, как команде его удается понимать? Недоумеваю. Мне ничего не понятно в потоке этой речи», — написал он.
Ранее Губерниев высказался о неудачах российских клубов в Лиге чемпионов.