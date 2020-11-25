Полузащитник «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от «Лацио»

Петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Риме и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Лацио» забитыми мячами отличились Чиро Иммобиле (2) и Марко Пароло. В составе «Зенита» — Артем Дзюба.

После игры полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал поражение своей команды, передает «Чемпионат.com».

По словам полузащитника, для него это отличный опыт, и, входя в такую игру, надо показывать свой лучший футбол, как можно больше помогать команде как в атаке, так и в обороне, создавать больше голевых моментов. Шамкин отмечает, что после игры защитник «Зенита» Деян Ловрен похвалил его и сказал, что он качественно закрывал зоны и отрабатывал до конца.

«Думаю, чтобы победить, нам надо было больше играть флангами, надо было больше навешивать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.