Трехкратный чемпион СССР прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов прокомментировал вылет петербургского «Зенита» из Лиги чемпионов, передает Sportbox.
Напомним, что 24 ноября «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф.
По мнению бывшего футболиста, после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов трудно было предположить, что для «Зенита» борьба в Лиге чемпионов закончится уже после четвертого тура, и казалось, что как минимум за второе место петербургский клуб будет бороться до конца группового этапа. Бубнов отмечает, что значительную роль в вылете «Зенита» сыграли травмы ведущих игроков и тяжелый график, но соперники находились в схожей ситуации.
«Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов», — добавил он.