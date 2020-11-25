Боец ММА был обнаружен мертвым в Москве

Боец и тренер смешанных единоборств (ММА) Алексей Кубарев был обнаружен мертвым в здании «Союза контактного спорта Кутузовский» в Москве, сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

По сообщению источника, тело Кубарева нашли утром 23-го ноября на диване.

Отмечается, что на столике рядом с бойцом нашли банковскую карту с остатками неизвестного порошка.

По предварительной информации, причина смерти тренера — острая сердечная недостаточность.

Напомним, что Алексей Кубарев был президентом «Союза контактного спорта Кутузовский».

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Усман надел толстовку с надписью «Ахмат — сила».