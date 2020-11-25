Бывший полузащитник ЦСКА высказался о выступлении российских команд в Европе

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о выступлении российских команд в Европе, передает Sport24.

Напомним, что среди российских команд в Лиге чемпионов играют петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и футбольный клуб «Краснодар». ЦСКА выступает в Лиге Европы.

По словам полузащитника, в России очень хороший и тяжелый чемпионат, но надо понимать, что европейские болельщики не следят за Российской премьер-лигой, а следят лишь за матчами российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, и когда ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» показывают неудачные результаты в Европе, то у болельщиков складывается ощущение, что чемпионат России слабый.

Ярошик отмечает, что в игре российских клубов ему не хватает рвения и стремления показать себя на международной арене, и призывает команды из России стараться показывать свой максимум в Европе!

«Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в европейских турнирах, а российским журналистам пора перестать об этом писать и говорить.

Если российские клубы начнут показывать хорошую игру, показывать результат, то в Европе все начнут уважительно относиться к российскому футболу. Статус фаворита надо заслужить», — добавил он.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 32 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26-го ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА госпитализирован с воспалением легких.