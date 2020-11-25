Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил о необходимости извиниться перед фанатами за игру с «Лацио» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов, передает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба, причем первый мяч «Зенит» пропустил уже на 3-й минуте игры. Дзюба забил единственный мяч «Зенита» в этом поединке.

«Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть, и это обидно», — заявил форвард.

Поражение лишило подопечных Сергея Семака шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов, команда идет на последнем месте в группе, набрав всего одно очко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.