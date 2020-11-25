Петербургский «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В четвертом туре Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака проиграли итальянскому «Лацио» со счетом 1:3. При этом первый мяч российский клуб пропустил уже на 3-й минуте игры.

«Зенит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице своей группы, набрав всего одно очко. Команда может побороться только за выход в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов.