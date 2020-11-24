Черчесов объяснил отсутствие Чалова в игре с Сербией

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил отсутствие в составе Федора Чалова в игре Лиги наций против Сербии.

Напомним, россияне проиграли со счетом 0:5.



«Заболотный приносит больше пользы команде. Лучше «бездарный», как вы его называете, Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».



Ранее Черчесов высказался о своей возможной отставке.