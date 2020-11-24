В Госдуме прокомментировали отстранение российского футболиста в США за отказ преклонить колено
Андрей Черников
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от игр в США, передает «СЭ».
Напомним, Сарамутин выступает за клуб «Остин Боулд». Игрок отказался поддержать акцию Black Lives Matter перед матчем своей команды.
«Вот это и есть пресловутые американские ценности. Я не слышал, чтобы в российском чемпионате кого-то за свою позицию отстраняли», — сказал Свищев.
Также Свищев отметил, что это звонок для российских спортсменов, чтобы они подумали, стоит ли ехать в Америку и другие страны с псевдодемократией.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали отстранение российского футболиста от игр в США.