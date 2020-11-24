В Госдуме прокомментировали отстранение российского футболиста в США за отказ преклонить колено

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от игр в США, передает «СЭ».

Напомним, Сарамутин выступает за клуб «Остин Боулд». Игрок отказался поддержать акцию Black Lives Matter перед матчем своей команды.

«Вот это и есть пресловутые американские ценности. Я не слышал, чтобы в российском чемпионате кого-то за свою позицию отстраняли», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что это звонок для российских спортсменов, чтобы они подумали, стоит ли ехать в Америку и другие страны с псевдодемократией.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали отстранение российского футболиста от игр в США.