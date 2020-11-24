Черчесов ответил на обвинения гендиректора «Спартака»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал высказывание генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова о том, что тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье нападающего красно-белых Александра Соболева.

«С Леонидом Федуном я лично переписывался. Он прекрасно все знает. Соболев провел все тренировки. Он был готов играть, но у него замкнуло колено, когда он вставал», — сказал Черчесов.

Специалист добавил, что его удивляет и не оскорбляет не то, что сказал Газизов, но ему непонятно, почему футболист молчит.



Ранее Черчесов высказался о своей возможной отставке.