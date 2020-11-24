Черчесов высказался о своей возможной отставке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о о своей возможной отставке.

Напомним, Россия уступила Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5.

«Мне не стоило подавать в отставку. Если бы это требовалось, я бы это сделал. Все, кто за нас болели, и я в том числе, были шокированы результатом», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Также специалист отметил, что сборная выполнила глобальную задачу, попав на Евро-2020.



Ранее Александр Бубнов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова.