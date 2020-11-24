Российская фигуристка Алина Загитова выступит на открытии катка на Красной площади в Москве, передает ТАСС со ссылку на пресс-службу организаторов мероприятия.

«Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — говорится в сообщении.



Напомним, сейчас спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».



Ранее Загитова показала подарки от фанатов.