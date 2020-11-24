«Манчестер Сити» подготовил десятилетний план на случай перехода Месси
Харитон Сергеев
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Английский «Манчестер Сити» подготовил десятилетний план на случай перехода игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает The Times.
Отмечается, что футболист несколько сезонов проведет за горожан, а затем присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг City Football Group.
Трансфер Месси в Англию может случится в январе 2021 года.
Ранее Антуан Гризманн объяснил скандальные слова дяди о Месси.