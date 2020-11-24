«Манчестер Сити» подготовил десятилетний план на случай перехода Месси

Английский «Манчестер Сити» подготовил десятилетний план на случай перехода игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает The Times.

Отмечается, что футболист несколько сезонов проведет за горожан, а затем присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг City Football Group.

Трансфер Месси в Англию может случится в январе 2021 года.



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