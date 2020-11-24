Милонов пожалел обвиняемого в избиении футболиста Широкова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался об экс-капитане сборной России Романе Широкове.

Милонов вступился за обвиняемого в избиении судьи спортсмена и даже написал на него положительную характеристику, которую попросил приобщить к материалам суда.

«Призываю к милосердию. Не хочется, чтобы его посадили в тюрьму. Широков способен исправиться — для этого необязательно отправляться за решетку. Никто не говорит, что человек невиновен. Это суд решит. Однако я прошу о милосердии и снисхождении. Насколько я знаю, Широков полностью признал свою вину и извинился. Мне как православному человеку жалко его. Время жестокости уже прошло. Ничего хорошего не вижу, если человек за решеткой окажется.

Для меня Роман — человек непубличный. Я не являюсь футбольным фанатом. Ко мне лишь обратилась защита Широкова, а я посмотрел на обстоятельства... Парень социально не опасен, покаялся в содеянном и не является матерым уголовником. Есть масса людей, которых можно сажать, но Широкова-то зачем? Я не говорю, что вообще не нужно наказания. Роман сознался в том, что сделал. Какое-то наказание для него будет назначено судом, это они решат. Зная, что Широков для Петербурга не чужой человек, я как гражданин посчитал возможным не сажать его за решетку», — приводит слова депутата Sport24.

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