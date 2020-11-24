Медведев: после победы на Итоговом чемпионате спал часа два

Победитель Итогового чемпионата АТР в Лондоне Даниил Медведев вспомнил о том, что происходило ночью после финала турнира.

Напомним, что 22 ноября россиянин в решающем поединке одолел австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Спал тогда недолго. Много всего происходит... Во-первых, мне нужно было ответить на сообщения поддержки, что, конечно, требует некоторого времени после такой большой победы, как эта. Также удалось поиграть в Formula 1 на PlayStation.

Но это была занятая ночь! Праздновали с тренером победу, делали все «медийные» штуки — кажется, что я спал всего-то часа два», — цитирует спортсмена пресс-служба турнира.

Ранее Медведев рассказал о причинах отсутствия бурного празднования победы на Итоговом турнире ATP.