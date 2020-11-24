Стало известно имя следующего соперника Валиева в UFC
Карен Саркисян
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Стало известно имя следующего соперника российского бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Валиева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает MMA Junkie.
По информации источника, соперником Валиева станет американский боец MMA Джулио Арсе.
Бой состоится 6-го февраля.
Отметим, что для российского бойца поединок с Арсе станет вторым в рамках UFC.
В дебютном поединке в UFC Валиев техническим нокаутом проиграл Тревину Джонсу.