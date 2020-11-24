Кокляев вызвал на боксерский бой Дацика

Многократный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев на своей странице в Instagram вызвал на боксерский бой российского бойца смешанных единоборств (MMA) Вячеслава Дацика.

По словам спортсмена, в комментариями под видео, где он вызывает на боксерский бой медийную личность, было немало комментариев, где ему предложили сразиться с Дациком. Кокляев отмечает, что идея неплохая и он думает, что его поддержат.

«Вызываю на боксерский поединок Вячеслава Дацика. Слава, давай скрестим наши шпаги», — сказал он.

Отметим, что 13-го ноября Вячеслав Дацик покинул колонию в Ленинградской области. Боец был осужден в декабре 2019-го за попытку незаконного пересечения российско-эстонской границы по реке Нарва.

Напомним, что Михаил Кокляев в ноябре 2019-го года провел бой против российского бойца MMA Александра Емельяненко по правилам бокса и проиграл техническим нокаутом.

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