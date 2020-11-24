Медведев высказался о подарке футбольного клуба «Бавария»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в Twitter высказался о подарке футбольного клуба «Бавария».
Напомним, что «Бавария» поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и изготовила для российского теннисиста именную футболку немецкого клуба с первым номером.
«Это очень круто!» — написал он.
Даниил Медведев обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима и выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне.
Ранее сообщалось, что «Бавария» приготовила подарок теннисисту Даниилу Медведеву.
This is very cool!!! @FCBayern �������� https://t.co/ifkoDuFqDv— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 23, 2020