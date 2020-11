Медведев высказался о подарке футбольного клуба «Бавария»

Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в Twitter высказался о подарке футбольного клуба «Бавария».

Напомним, что «Бавария» поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и изготовила для российского теннисиста именную футболку немецкого клуба с первым номером.

«Это очень круто!» — написал он.

Даниил Медведев обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима и выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Бавария» приготовила подарок теннисисту Даниилу Медведеву.

This is very cool!!! @FCBayern https://t.co/ifkoDuFqDv