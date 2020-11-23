В РФС прокомментировали отстранение российского футболиста от игр в США

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от игр в США.

Напомним, Сарамутин выступает за клуб «Остин Боулд». Игрок отказался поддержать акцию Black Lives Matter перед матчем своей команды.

«Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Уверяю, две трети населения Европы, не темных людей, я думаю, что они поддержат футболиста», — сказал Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».



Ранее Сарамутина отстранили от игр в США за отказ преклонить колено.