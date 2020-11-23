Чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о Гран-при России

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о Гран-при России в женском одиночном катании, передает «Чемпионат.com».

По словам фигуристки, впечатления от выступления Туктамышевой потрясающие, на нее должны равняться, она пример для подражания и к чемпионату Европы и мира она поставит четверной. Бутырская отмечает, что любит Косторную, но мы привыкли видеть тройные аксели в программе, и ей их не хватало.

«Трусова же пробует, экспериментирует и не боится ничего. Вчера чуть перенервничала, случился сбой. Такое случается у любого спортсмена», — добавила она.

Напомним, что победу в Гран-при России одержала Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Алена Косторная, третье — Анастасия Гулякова.

Ранее ФФККР критично отреагировала на прокат Трусовой на этапе Гран-при.