Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на своей странице в Twitter прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам продюсера, теннисный мир долго ждал прихода нового поколения звезд. Канделаки отмечает, что Медведев стал первым, кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами.

«Даня в конце года выиграл 10 матчей подряд, включая победы над Джоковичем и Надалем. Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!» — написала она.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.