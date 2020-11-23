Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на своей странице в Twitter прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Лондоне.
Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).
По словам продюсера, теннисный мир долго ждал прихода нового поколения звезд. Канделаки отмечает, что Медведев стал первым, кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами.
«Даня в конце года выиграл 10 матчей подряд, включая победы над Джоковичем и Надалем. Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!» — написала она.
Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.
Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.
���� 4:6 7:6(2) 6:4 — Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP у Доминика Тима. Предыдущим российским победителем был Николай Давыденко.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) November 22, 2020
Теннисный мир долго ждал прихода нового поколения звезд и Даниил стал первым, кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами) pic.twitter.com/cBE5MXw2uB