Полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Фейеноордом»

ПФК ЦСКА сыграл вничью с футбольным клубом «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

После игры полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом», передает «Чемпионат.com».

По словам полузащитника, все футболисты ЦСКА хотят выиграть у «Фейеноорда». Сигурдссон отмечает, что команде нужно восстанавливаться, потому что не так много времени осталось до встречи с нидерландским клубом.

«Мы хотим показать, что мы сильная команда, способная побеждать», — добавил он..

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 32 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Матч ЦСКА - «Фейеноорд» состоится 26-го ноября. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.