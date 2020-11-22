Гендиректор «Сочи» подвел итоги матча РПЛ против ЦСКА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

«По игре могли довести дело до победы. Надо было, конечно, побеждать. Думаю, что многие команды начинают играть лучше после пропущенного гола. Это касается не только «Сочи», — сказал Рубашко.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.