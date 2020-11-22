Шевченко прокомментировала успешную защиту пояса чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко прокомментировала успешную защиту пояса чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке против Дженнифер Майа. Об этом сообщает ESPN.

32-летняя спортсменка заявила, что важным фактором успеха на турнире стала победа ее мамы за полторы недели до этого на чемпионате мира по муай-тай.

Также Шевченко заявила, что ее старшая сестра одержала заслуженную и убедительную победу нокаутом и по праву забрала бонус за лучший поединок вечера.

Ранее сообщалось, что Антонина Шевченко отправила в нокаут Ариану Липски на турнире UFC 255.