Шевченко прокомментировала успешную защиту пояса чемпионки UFC
Вадим Балканов
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Представительница Киргизии Валентина Шевченко прокомментировала успешную защиту пояса чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке против Дженнифер Майа. Об этом сообщает ESPN.
32-летняя спортсменка заявила, что важным фактором успеха на турнире стала победа ее мамы за полторы недели до этого на чемпионате мира по муай-тай.
Также Шевченко заявила, что ее старшая сестра одержала заслуженную и убедительную победу нокаутом и по праву забрала бонус за лучший поединок вечера.
Ранее сообщалось, что Антонина Шевченко отправила в нокаут Ариану Липски на турнире UFC 255.