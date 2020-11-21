Фанаты «Спартака» на матче с «Динамо» вывесили баннер с цитатой Бескова

В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными клубами «Спартак» и «Динамо».

Примечательно, что фанаты красно-белых вывесили баннер с цитатой легендарного тренера Константина Бескова.

«Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола», — гласит надпись на полотне.

18 ноября Бескову могло бы исполниться 100 лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч РПЛ.