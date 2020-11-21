Боярский жестко высказался о лишении капитанской повязки Дзюбы в «Зените»

Актер Михаил Боярский прокомментировал решение наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку Артему Дзюбе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата», передает «СЭ».

Напомним, Дзюба был лишен повязки из-за того, что в интернете появилось видео интимного содержания, на котором футболист занимается мастурбацией. Также он не был вызван Станиславом Черчесовым на ноябрьские матчи сборной России.

Боярский отметил, что данные решения продиктованы осторожностью и трусостью специалистов.

«Это вызвано осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато», — сказал Боярский.

Ранее «Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.