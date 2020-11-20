Овечкин зажег на дне рождения своей супруги под хит «Ленинграда»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин бурно отпраздновал день рождения своей супруги Анастасии Шубской.

В ее Instagram-историях были опубликованы видео с танцами 35-летнего форварда под живое исполнение группировки «Ленинград» песни «В Питере пить». Один из таких роликов был выложен в Twitter.

Напомним, что в настоящее время Овечкин находится в Москве, где продолжает подготовку к очередному сезону НХЛ.

Ранее сообщалось, что Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.