Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Поединок продлился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6.

33-летний лидер мирового рейтинга оформил три подачи навылет, сделал три двойные ошибки и спас три из трех брейкпойнтов.

Джокович стал последним полуфиналистом турнира. До этого в четверку сильнейших отобрались Даниил Медведев, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, с которым и сыграет серб за право выйти в финал.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом .