Российская фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Щербакова не сможет выступить на московском этапе Гран-при. Она вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

Напомним, Щербакова выиграла серебро чемпионата Европы 2020 года.

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.



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