Российская женщина-боксер устроила скандал из-за нежелания надеть маску в самолете

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал из-за нежелания надеть маску в самолете.

«Сейчас люди злые в эпидемию? А как пить воду или шампанское? Стюардесса решила, что она главная. Всем надо настроение испортить сходу. Неважно, в бизнесе ты или в экономе», — написала Рагозина в Instagram.

Напомним, Рагозина является чемпионкой Европы по боксу 2003 года.



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